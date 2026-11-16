Por Pbro. Carlos Muñoz Caselin

En un mundo donde la prisa cotidiana y las preocupaciones materiales a menudo nos ciegan, el mes de noviembre nos invita a una reflexión profunda sobre el verdadero significado de nuestra existencia y nuestro destino final.

La muerte, lejos de ser un relato de temor o un tabú inalcanzable, nos ofrece una lección práctica para desprendernos de lo superfluo y abrazar la esencia de la vida: recordar que estamos aquí de paso, como simples viajeros en un camino que inevitablemente tiene un final.

Comprender que la vida terrenal es un estado transitorio debería desatarnos de las cadenas del orgullo y la vanidad, recordándonos que la verdadera riqueza no reside en las posesiones, sino en cómo preparamos el alma para la eternidad.

Salvar el alma es, en última instancia, el único asunto realmente importante en este mundo.

En nuestra búsqueda de reconocimiento o estabilidad, solemos olvidar la realidad del purgatorio, un dogma de la Iglesia que nos enseña que algunas almas requieren un tiempo de purificación al no haber alcanzado a hacer la penitencia necesaria por sus pecados.

Ante esta realidad, cabe hacernos una pregunta incómoda pero profundamente necesaria: ¿quién rezará por nosotros una vez que hayamos partido? Esta certeza nos obliga a cuestionar el estado actual de nuestra alma y a buscar, con urgencia y sinceridad, la reconciliación antes de que el tiempo se agote.

La tradición de la Iglesia narra cómo en el siglo XIII, el fraile agustino San Nicolás de Tolentino, recibió la visión de un valle repleto de almas que, entre llamas purificadoras, le suplicaban su intercesión. Tras ofrecer oraciones y celebrar la Santa Misa por ellas durante siete días seguidos, aquellas almas se le aparecieron radiantes rumbo al cielo, agradeciendo su sufragio.

Este hecho, nos recuerda el poder inmenso que Dios ha puesto en manos de nosotros los vivos para aliviar y liberar a los que ya no pueden ayudarse a sí mismos.

La doctrina católica nos ofrece una herramienta muy poco conocida pero muy eficaz, de misericordia para cuando la muerte nos sorprende sin la asistencia de un sacerdote que absuelva nuestros pecados: el acto de contrición.

Aunque tradicionalmente se conoce como una oración larga, el célebre sacerdote español Jorge Loring enseñaba que la esencia de este misterio puede resumirse en tres palabras muy sencillas: “Dios mío, perdóname”.

El valor inestimable de esta jaculatoria radica en que contiene el núcleo y esencia del arrepentimiento auténtico, aquel que nace del dolor de haber ofendido a Dios por puro amor a Él, y no por el simple miedo al castigo del infierno.

Por lo tanto, examinar nuestra conciencia con sinceridad y vestirnos con el hábito de la humildad es el llamado de este mes. El ejemplo de los que ya partieron nos anima a realizar ese examen hoy mismo, en la cotidianidad de nuestras vidas, sin esperar a que el mañana sea una promesa rota.

Saber pedir perdón a tiempo alivia el alma y enciende una luz de esperanza frente a la advertencia del final de nuestras vidas.

Al final del viaje, habiendo aceptado que todo lo terrenal se desvanece, lo único que permanecerá será aquello que construimos para el cielo.