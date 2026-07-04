Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con personal de la Defensa adscritos a las Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI), que participan en el plan estratégico de seguridad implementado en la ciudad, realizaron la detención de Mario E. G., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud.

Los hechos se registraron mientras los elementos realizaban labores de prevención y vigilancia en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro, cuando fueron abordados por un grupo de jóvenes, quienes denunciaron que un sujeto presuntamente se encontraba comercializando droga en el cruce de las calles Montes del Cantal y Cedros de la Sierra.

En atención al reporte ciudadano, los agentes se trasladaron al lugar señalado, donde ubicaron a un hombre que coincidía con las características proporcionadas en la denuncia.

Conforme a los protocolos de actuación policial, le realizaron una inspección preventiva, localizándole entre sus pertenencias un envoltorio de plástico que contenía una sustancia granulada con las características propias del cristal, con un peso aproximado de 29 gramos. Ante estos hechos, los oficiales procedieron con la detención de quien fue identificado como Mario E. G. de 21 años.

Previa lectura de derechos, el presunto responsable junto con la droga fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.