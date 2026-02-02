lunes, febrero 2, 2026
Aviso: mañana sin agua en el Centro Industrial Juárez y zonas aledañas

written by EditorJRZ

-Cuadrillas de la JMAS realizarán labores para conectar una nueva nave industrial a la red general.
Este martes 3 de febrero, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez conectará una Nave Industrial a la red general, lo cual provocará la suspensión del servicio.

Los trabajos se realizarán de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, en carril de extrema derecha, en sentido de oriente a poniente de la Avenida Manuel Talamas Camandari cruce con Avenida Miguel de la Madrid, en el carril izquierdo en sentido de norte a sur, por lo que se recomienda atender las señales de tránsito.

Por estas acciones, se registrará baja presión o falta del servicio en: el Centro Industrial Juárez y zonas aledañas.

La JMAS pide a los vecinos de la zona mencionada, realizar el acopio de agua necesario para cubrir las necesidades más esenciales durante este martes, y a los guiadores manejar con precaución o buscar vías alternas.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, trabaja en la instalación de nueva infraestructura hidráulica, para mejorar el servicio y cuidar el agua de los juarenses.

