La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), informa que, de enero a mayo de 2026, atendió más de 14 mil 500 reportes relacionados con el servicio de agua potable, reafirmando su compromiso de vigilancia y uso responsable de este recurso para la comunidad.

La ingeniera Paola Moreno, directora de Operación de la JMAS, informó que, los reportes atendidos corresponden a diversas situaciones, entre ellas fugas en tomas domiciliarias, fugas en la red general, tomas tapadas, falta de agua y baja presión.

“En el Departamento de Agua Potable se han recibido más de 14 mil reportes de enero a mayo, los cuales se clasifican en distintos rubros relacionados con el servicio de agua potable, desde fugas en tomas domiciliarias hasta tomas tapadas”, explicó.

Detalló que, durante enero se atendieron 2 mil 680 reportes, en febrero 2 mil 822, en marzo 3 mil 327, en abril 2 mil 909 y en mayo fueron 2 mil 763 reportes.

“Los reportes recibidos se clasifican de acuerdo a la prioridad de los mismos, siendo las fugas en red general de agua potable las de mayor importancia. Para estos casos, se cuenta con un periodo de atención de entre 0 a 72 horas, aproximadamente”, mencionó.

La atención de más de 14 mil reportes en los primeros cinco meses del año refleja la participación activa de la ciudadanía para contribuir en la detección y atención de aquellas prácticas que generen desperdicio o afecten la distribución del servicio.

En comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 14 mil 422 reportes entre enero y mayo, durante 2026 se contabilizaron más de 14 mil 500, lo que representa un ligero incremento en la atención de incidencias relacionadas con el agua potable.

Finalmente, agregó que es importante realizar el reporte correspondiente cuando se detecte una fuga de agua potable, ya que, si esta ocurre en una toma domiciliaria, podría repercutir en el consumo registrado y generar un aumento considerable en el cobro del servicio.

La JMAS recuerda a la población que el reporte de fugas puede realizarse directamente al número de atención 073, el cual está habilitado las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El organismo exhorta a los usuarios a hacer un uso responsable del agua, especialmente durante la temporada de verano, cuando las altas temperaturas provocan un incremento considerable en la demanda del recurso.

Finalmente, la JMAS mantiene vigente la campaña de concientización “Se está acabando, ¿tú qué haces para cuidarla?”, con la cual busca sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar el agua potable.