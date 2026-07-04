Con la llegada del periodo vacacional, la Facultad de Odontología de la UACH hizo un llamado a la comunidad para reforzar los cuidados de la salud bucal y prevenir enfermedades que suelen incrementarse durante esta temporada debido a cambios en la alimentación y en las rutinas diarias.

La doctora Paola Hernández Castillo, de la Unidad de Seguimiento a Egresados de la Facultad de Odontología, señaló que las vacaciones suelen asociarse con un mayor consumo de bebidas azucaradas, golosinas y alimentos con alto contenido de carbohidratos, factores que favorecen la aparición de caries y enfermedades de las encías. Por ello, recomendaron mantener una adecuada higiene bucodental mediante el cepillado de dientes al menos tres veces al día, el uso diario de hilo dental y enjuague bucal cuando sea indicado por un profesional.

Asimismo, destacó la importancia de mantener una adecuada hidratación, ya que la saliva cumple una función esencial en la protección de los dientes y tejidos blandos de la boca. También aconsejaron evitar utilizar los dientes para abrir envases o morder objetos duros, práctica que puede ocasionar fracturas dentales y otras lesiones. En caso de realizar viajes, los especialistas sugirieron llevar un kit de higiene con cepillo, pasta dental e hilo dental, a fin de conservar los hábitos de limpieza incluso fuera de casa.

La doctora Hernández recordó que la prevención es la mejor herramienta para conservar una sonrisa saludable, por lo que invitó a la población a aprovechar este periodo para realizar una revisión odontológica y atender oportunamente cualquier molestia o padecimiento.

Con estas acciones, la Universidad Autónoma de Chihuahua reafirma su compromiso con la promoción de la salud y la cultura de la prevención, impulsando hábitos que contribuyan al bienestar integral de la sociedad.