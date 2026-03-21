La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) invita al personal docente, técnico docente, directivo, de supervisión y de asesoría técnico-pedagógica de Educación Básica, a participar en los diversos cursos de formación continua en modalidad a distancia.

Esta serie de capacitaciones tiene el objetivo de fortalecer la práctica educativa en los planteles escolares.

Las temáticas a abordar son: “Alimentación saludable y sostenible”, “Estrategia en el aula: Prevención de adicciones”, “Hacia una pedagogía digital de la práctica docente”, “Educación musical en México”, “Creación de recursos educativos audiovisuales” y “Educación socioemocional”.

Además de “Salud, seguridad integral y prevención de accidentes en la escuela”, “Docentes y tecnología digital”, “Introducción al Marco Instruccional STEM”, “Educación integral en sexualidad” y “Estrategias para el uso de IA en entornos educativos”.

El director de Investigación y Desarrollo Educativo, Jesús Manuel Almazán Cano, señaló que estas propuestas buscan brindar herramientas actuales que contribuyan al trabajo pedagógico en el aula y al desarrollo profesional de las y los participantes.

Añadió que la convocatoria puede consultarse en la página oficial de la SEyD: https://educacion.chihuahua.gob.mx/, y también se difundirá durante el Consejo Técnico Escolar (CTE), a fin de que el personal educativo conozca oportunamente la oferta formativa.

Almazán Cano detalló que las inscripciones serán durante el periodo del 27 de marzo al 8 de abril, y para mayor información se pone a disposición el correo electrónico: cursosformacioncontinua@chihuahuaedu.gob.mx.