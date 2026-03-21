Un habitante de la comunidad de Solís en le municipio de Acámbaro, identificado como Jorge Tinajero González, hace más de 3 años encontró restos de un mamut mientras realizaba una excavación en un terreno.

Al percatarse de que se podría tratar de un resto de origen prehistórico, Jorge lo retiró de la zona con los debidos cuidados para resguardarlo en su casa, y notificó a las autoridades, por lo que a su vivienda llegó personal de Desarrollo Urbano y del Instituto Nacional de Antropología (INAH).

De acuerdo con una publicación en su perfil de Facebook, Jorge Tinajero González, el colmillo quedó bajo resguardo de la autoridad federal desde hace aproximadamente dos años para que fuera restaurado y después se devolviera al municipio de Acámbaro para que se exhibiera en un museo.

“Se pide el apoyo a quien corresponda para que regrese un colmillo de mamut a un museo de Acámbaro o al de Chupicuaro qué se encontró en la comunidad de Solís hace 2 años, se lo llevó antropología, toda la información la tiene desarrollo urbano. Yo Jorge Tinajero González lo encontré”, escribió Jorge en su cuenta de Facebook.

Sin embargo, Jorge menciona que a dos años de esta promesa no se tiene información sobre el avance de la restauración y asegura que al cuestionar a la autoridad federal señalaron que no hay presupuesto para llevar a cabo los trabajos que se necesitan.

El ciudadano ha mostrado preocupación por la pieza pues, teme que se quede por un largo tiempo sin restauración y no se logre que vuelva a Acámbaro para su exhibición.

Jorge pide apoyo para que se encuentren los recursos necesarios para la restauración del colmillo, pues asegura que sería un atractivo que abonará al turismo de la ciudad.

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