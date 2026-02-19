Con el objetivo de apoyar a las familias ante las inclemencias del clima, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, entrega de 178 paquetes de impermeabilizante a habitantes del poniente de la ciudad.



El titular de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana, informó que estos apoyos se otorgan por instrucción del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, y están dirigidos a familias que hicieron su solicitud desde finales del año pasado, atendiendo una de las necesidades más sentidas durante esta temporada.



Cada paquete incluye tres cubetas de impermeabilizante de 19 litros, con una duración aproximada de hasta cinco años tras su aplicación, además de malla y cepillo, lo que permite a las y los beneficiarios contar con el kit completo para proteger adecuadamente el techo de sus viviendas.



“Por instrucciones del alcalde estamos atendiendo a quienes más lo necesitan con distintas ayudas; ayer entregamos apoyos alimenticios en el oriente de la ciudad y hoy toca a familias del poniente con impermeabilizante”, expresó el funcionario.



Vallejo Quintana destacó que la Dirección de Desarrollo Social mantiene presencia constante en diversos sectores de la ciudad, priorizando acciones que impactan de manera directa en la calidad de vida de la población, especialmente durante el invierno, cuando las filtraciones y goteras representan un problema recurrente en muchos hogares.