Entrega alcalde 424 luminarias en Parajes de San José y Valle de Fundadores

by Salvador Miranda
Este martes por la noche, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la entrega de nuevas luminarias en las colonias Parajes de San José y Valle de Fundadores, como parte de las acciones para fortalecer el alumbrado público y mejorar la seguridad en estos sectores de la ciudad.

Acompañado por el director general de Servicios Públicos Municipales, César Tapia Martínez y el director de Alumbrado Público, Abraham Espitia, el alcalde destacó que estas obras forman parte del compromiso de la administración municipal por brindar espacios más seguros, iluminados y dignos para las familias juarenses, a fin de mejorar la calidad de vida y la tranquilidad en las colonias beneficiadas.

Por su parte, Espitia explicó que en Parajes de San José instalaron 360 luminarias tipo LED de 60 y 80 watts, además de la rehabilitación de 600 metros de red de alumbrado con cable subterráneo XLP calibre 6, trabajos que permitirán un servicio más eficiente y continuo para los habitantes del sector.

Dijo que en Valle de Fundadores instalaron 64 luminarias tipo LED de 50, 60 y 80 watts, así como el mantenimiento a un gabinete de control, garantizando el correcto funcionamiento del sistema eléctrico en la zona.

Con estas acciones se encendieron un total de 424 luminarias, representando una inversión de 4 millones 388 mil 924 pesos.

Durante la entrega, Rosalba Hernández, una de las vecinas beneficiadas con las luminarias en este sector, agradeció al Presidente Pérez Cuéllar por los trabajos y señaló que los habitantes estarán coordinados con el Municipio para cuidar las luminarias.

Como trabajos complementarios, la Dirección de Limpia llevó a cabo diversas labores en el sector, entre ellas el retiro de 30 llantas en desuso, el levantamiento de 1.5 toneladas de hierba y basura, así como el retiro de 3 toneladas de tierra de arrastre acumulada en la vía pública.

Asimismo, se efectuó el retiro de un pendón y el barrido manual de banquetas, con el objetivo de mantener los espacios públicos en mejores condiciones para la ciudadanía.

Por su parte, cuadrillas de la Dirección de Parques y Jardines realizaron trabajos de limpieza general y poda formativa en el parque del sector, contribuyendo al ordenamiento del arbolado y al mejoramiento de la imagen urbana en la zona intervenida.

