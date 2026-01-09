El incremento en los precios de los artículos de consumo básico y los alimentos ha comenzado a reflejarse en los costos de los productos que se venden en puestos de comida de Ciudad Juárez, afectando tanto a comerciantes como a consumidores.

Alejandro Gutiérrez, trabajador de la construcción, señaló que alimentos populares como burritos, tacos, tortas y cocteles de camarón registraron aumentos que van de los 10 a los 20 pesos por unidad, lo que representa un golpe directo al gasto diario de quienes suelen alimentarse fuera de casa.

Explicó que, aunque algunos establecimientos han optado por no incrementar sus precios, en esos casos se percibe una reducción en la cantidad de ingredientes o en el tamaño de las porciones. “Me imagino que es la forma en que amortiguan las alzas en los artículos de consumo básico sin subir el precio de lo que venden”, comentó.

Ante este panorama, Gutiérrez indicó que ha tenido que modificar sus hábitos de consumo, optando en algunos días por preparar sus alimentos en casa para evitar gastar de más comprando comida en la calle de manera constante.

Agregó que en la mayoría de los puestos donde suele comprar alimentos ya se actualizaron los precios en los anuncios visibles al público, y los propios propietarios le han explicado que se vieron obligados a realizar los ajustes debido al aumento, a partir de este año, en el costo de los insumos que utilizan para preparar sus productos.