La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, se pronunció sobre los señalamientos contra Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, y el senador Adán Augusto López Hernández, por sus presuntos vínculos con el caso de huachicol fiscal.

Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, este lunes 23 de noviembre, la funcionaria sostuvo que las acusaciones contra ambos políticos son de oídas y aseguró que no existen elementos suficientes para iniciar una investigación en su contra.

La declaración se produjo luego de que fuera cuestionada sobre las menciones de sus nombres en las indagatorias relacionadas con una presunta red de contrabando de hidrocarburos. Godoy defendió los criterios de la Fiscalía y señaló que no puede actuar únicamente a partir de referencias indirectas o versiones que no estén respaldadas por pruebas.

“Lo que tenemos es una mención de oídas y eso no es suficiente para que la FGR realice una investigación”, dijo.

Los nombres de Andy López Beltrán y Adán Augusto López Hernández aparecieron en el contexto de las investigaciones por huachicol fiscal, particularmente después de las declaraciones del exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien se encuentra procesado por su presunta participación en esta red de contrabando de combustible.

En una entrevista concedida desde el penal del Altiplano, Farías Laguna mencionó a ambos políticos y aseguró que sus nombres aparecen en referencias dentro de la carpeta de investigación. Sin embargo, no presentó públicamente pruebas directas que acreditaran su participación en los hechos.

Ante estos señalamientos, la FGR ya había fijado su postura el pasado 27 de octubre. En un comunicado, la institución sostuvo que no contaba con elementos suficientes para iniciar una investigación contra López Beltrán y López Hernández.

La Fiscalía explicó que jurídicamente este tipo de referencias se conocen como testimonios de oídas, debido a que quienes las realizan no necesariamente tienen conocimiento directo de los hechos.

También pidió que cualquier información o prueba relacionada con las acusaciones fuera presentada ante las autoridades judiciales correspondientes y no únicamente mediante declaraciones públicas.

Los señalamientos contra el hijo del expresidente también habían llegado a las instancias de procuración de justicia. En agosto de 2025, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia en su contra por presuntos vínculos con el huachicol fiscal y posibles irregularidades.

Por ello, es importante distinguir entre las denuncias promovidas por legisladores y la existencia de una investigación ministerial formal dirigida contra una persona en particular.

Mientras tanto, la FGR mantiene abierta la investigación por la red de contrabando de hidrocarburos relacionada con el buque Challenge Procyon, cuyo ingreso irregular al país fue detectado en marzo de 2025 en Tamaulipas.

La dependencia ha informado que el caso suma 17 personas detenidas y sujetas a proceso penal. Hasta ahora, la postura oficial de la Fiscalía es que los señalamientos contra Andy López Beltrán y Adán Augusto López Hernández no cuentan con sustento suficiente para iniciar una investigación en su contra.

QuintoPoder