Como parte de los trabajos para construir el Pacto por el Desarrollo y la Prosperidad del Estado y la Ciudad de Chihuahua 2027, empresarios de Chihuahua y representantes de los diversos organismos empresariales que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chihuahua sostuvieron este lunes un encuentro con Marco Bonilla Mendoza, quien recientemente formalizó su registro como precandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del estado.

La reunión forma parte de una agenda de acercamiento que el sector empresarial desarrolla con representantes de distintas fuerzas políticas y aspirantes al Gobierno del Estado, con el propósito de impulsar un diálogo abierto, plural y apartidista sobre los principales desafíos y oportunidades para Chihuahua rumbo al proceso electoral de 2027.

Estos encuentros buscan generar un espacio de interlocución para identificar coincidencias, intercambiar planteamientos y avanzar en la construcción de una agenda común que coloque en el centro las necesidades de desarrollo económico, competitividad, inversión y bienestar de las familias chihuahuenses.

Entre los temas de interés para el sector empresarial se encuentran la seguridad pública, la atracción de inversiones, la infraestructura, la movilidad, el agua, la energía, la salud y el fortalecimiento de las condiciones que permitan generar más y mejores empleos.

El objetivo es que, durante el proceso electoral de 2027, quienes obtengan las candidaturas a la gubernatura puedan asumir compromisos públicos formales, medibles, concretos y verificables respecto de proyectos estratégicos y políticas públicas que contribuyan al crecimiento y la prosperidad de Chihuahua.

Esta iniciativa del Sector Productivo no representa respaldo a ningún partido político ni aspirante, sino un ejercicio de participación ciudadana y responsabilidad empresarial que continuará abierto a las distintas expresiones políticas, bajo criterios de pluralidad, respeto y diálogo institucional.

En procesos electorales anteriores se han impulsado compromisos de esta naturaleza a través de Desarrollo Económico A.C. (DESEC) y los Debates Ciudadanos organizados por COPARMEX Chihuahua, ejercicios que servirán como antecedente para la construcción y formalización del Pacto por el Desarrollo y la Prosperidad 2027.