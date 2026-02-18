Concluye con éxito en España primer núcleo de “La mitad del mundo” con 166,085 visitantes

Con una afluencia de 166,085 visitantes concluyó exitosamente el primer núcleo temático de la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”, instalada en la Casa de México en España del 3 de octubre de 2025 al 15 de febrero de 2026, informaron autoridades culturales mexicanas.

La muestra, organizada en el marco del Año de la Mujer Indígena y resultado de la colaboración entre la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en España, tiene como propósito visibilizar el papel histórico, simbólico y cultural de las mujeres originarias en distintas civilizaciones del país.

El primer módulo, denominado “El ámbito divino”, se estructuró en tres ejes: “Las dos partes del mundo”, dedicado a la visión dual del universo en diversas cosmovisiones indígenas; “La ostentación del cuerpo”, centrado en las representaciones corporales femeninas; y “La sacralidad del principio femenino”, dedicado a las deidades y fuerzas creativas atribuidas a la mujer. En este periodo el público madrileño pudo apreciar 98 piezas arqueológicas y etnográficas de culturas como la maya, teotihuacana, huasteca y mexica, además de acervos de grupos indígenas contemporáneos como los wixárika, tsotsil, ñähñu y comca’ac. Entre los objetos más destacados se encontraron la Vasija Octecómatl de la Zona Arqueológica de Zultépec-Tecoaque, la Coatlicue de Coxcatlán, la Venus de Tamtoc y un huipil ceremonial de Chiapas.

Los otros tres núcleos temáticos de la exposición permanecen abiertos en distintos recintos de Madrid. “El ámbito humano” y “La señora Tz’aka’ab Ajaw, la Reina Roja de Palenque” continúan disponibles en el Museo Arqueológico Nacional y en el Museo Thyssen Bornemisza, respectivamente, hasta el 22 de marzo de 2026. Por su parte, la muestra “Historias tejidas”, centrada en la tradición textil de mujeres indígenas, se exhibe en el Instituto Cervantes hasta el 18 de marzo de 2026.

En total, la exposición integra 435 piezas provenientes de museos e instituciones culturales de diversos estados del país, entre ellos Campeche, Colima, Oaxaca, Tlaxcala, Chiapas, Jalisco, Nayarit, Querétaro y múltiples acervos del INAH.