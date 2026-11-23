México ha abatido a 16 presuntos integrantes de un cártel en el marco de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que estallaron tras la detención de un destacado narcotraficante, según informaron las autoridades este lunes.

Fausto Isidro Meza, alias ‘Chapo Isidro’, fue capturado el viernes por la noche durante una operación de las fuerzas especiales en el estado de Sinaloa, en el noroeste del país, coordinada con los servicios de inteligencia estadounidenses. El detenido figuraba en la lista de los fugitivos más buscados del FBI y se ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por su captura.

Tras el arresto, presuntos integrantes del grupo criminal bloquearon carreteras con vehículos incendiados y prendieron fuego a varios establecimientos. Los enfrentamientos posteriores con las fuerzas de seguridad dejaron 16 presuntos miembros del cártel muertos y cuatro militares fallecidos, según declaró el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, durante la comparecencia matutina de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Meza, de 44 años, dirigía una organización dedicada al tráfico de drogas vinculada al grupo de los Beltrán Leyva y aliada con una de las dos facciones enfrentadas del poderoso cártel de Sinaloa. Tanto México como Estados Unidos le imputan delitos.

Su captura se produjo pocos días después de que Sheinbaum se reuniera con el presidente estadounidense, Donald Trump, en una cumbre celebrada en Asia. Ambos abordaron cuestiones comerciales y de seguridad.

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