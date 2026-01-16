Adeudos superiores al millón de pesos han sido regularizados desde el arranque del programa especial de descuentos implementado por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (J+), informó personal del organismo.

Emma Suvía, representante de la J+, explicó que a través de los módulos especiales instalados en distintos centros comerciales se han logrado descuentos y convenios con usuarios que presentaban adeudos elevados en el servicio de agua potable.

Detalló que, además de la regularización de pagos, en estos módulos se brinda atención a diversas solicitudes, como recepción de quejas, instalación de medidores, renovación de contratos y reconexión del servicio.

Suvía invitó a la ciudadanía a acudir a los módulos especiales de la J+ para informarse sobre las opciones disponibles y conocer la manera en que el organismo puede apoyarles para solventar sus adeudos.

El objetivo del programa, subrayó, es que los usuarios cuenten con un servicio formal y regularizado de agua potable, garantizando así el acceso al vital líquido y el correcto funcionamiento del sistema.