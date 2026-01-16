viernes, enero 16, 2026
Ciudad Juárez
Ciudad JuárezPortada

Descuentos de la J+ permiten saldar adeudos millonarios

by Eduardo Huízar
by Eduardo Huízar

Adeudos superiores al millón de pesos han sido regularizados desde el arranque del programa especial de descuentos implementado por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (J+), informó personal del organismo.

@juareznoticias.com

♬ sonido original – juareznoticias

Emma Suvía, representante de la J+, explicó que a través de los módulos especiales instalados en distintos centros comerciales se han logrado descuentos y convenios con usuarios que presentaban adeudos elevados en el servicio de agua potable.

Detalló que, además de la regularización de pagos, en estos módulos se brinda atención a diversas solicitudes, como recepción de quejas, instalación de medidores, renovación de contratos y reconexión del servicio.

Suvía invitó a la ciudadanía a acudir a los módulos especiales de la J+ para informarse sobre las opciones disponibles y conocer la manera en que el organismo puede apoyarles para solventar sus adeudos.

El objetivo del programa, subrayó, es que los usuarios cuenten con un servicio formal y regularizado de agua potable, garantizando así el acceso al vital líquido y el correcto funcionamiento del sistema.

