La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (J+) instaló un módulo especial de atención en el centro comercial Senderos Las Torres, donde además de ofrecer servicios para regularizar adeudos, entrega obsequios a los usuarios que realizan su pago o formalizan convenios.

Emma Suvia, representante de la J+, informó que el módulo brindará atención este viernes hasta las 6:00 de la tarde y mañana sábado, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Indicó que esta estrategia busca acercar los servicios del organismo a la ciudadanía y facilitar los trámites relacionados con el pago del servicio de agua potable.

Asimismo, anunció que la próxima semana el módulo móvil se instalará en el supermercado Soriana Aztecas, donde atenderán el viernes de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y el sábado de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.