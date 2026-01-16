viernes, enero 16, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Pagar el agua tiene premio en módulo especial Senderos Las Torres de la J+
Ciudad JuárezPortada

Pagar el agua tiene premio en módulo especial Senderos Las Torres de la J+

by Eduardo Huízar
written by Eduardo Huízar 0 comments

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (J+) instaló un módulo especial de atención en el centro comercial Senderos Las Torres, donde además de ofrecer servicios para regularizar adeudos, entrega obsequios a los usuarios que realizan su pago o formalizan convenios.

@juareznoticias.com

Pagar el agua tiene premio en módulo especial Senderos Las Torres de la J+

♬ sonido original – juareznoticias

Emma Suvia, representante de la J+, informó que el módulo brindará atención este viernes hasta las 6:00 de la tarde y mañana sábado, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Indicó que esta estrategia busca acercar los servicios del organismo a la ciudadanía y facilitar los trámites relacionados con el pago del servicio de agua potable.

Asimismo, anunció que la próxima semana el módulo móvil se instalará en el supermercado Soriana Aztecas, donde atenderán el viernes de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y el sábado de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

banner

You Might Also Like

You may also like

Descuentos de la J+ permiten saldar adeudos millonarios

Confisca Fiscalía Anticorrupción inmueble a J.C.J. en zona exclusiva de la Sierra...

Las plazas de Zaragoza: memoria viva de un antiguo poblado juarense

Por reparación de pozo, JMAS repartirá agua en Sierra Vista y Pedregal...

Inicia 2026 con incremento a los montos de los programas y pensiones...

Presenta Obras Públicas a regidores trabajo en las calles durante el 2025