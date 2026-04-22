En el marco de la colaboración interinstitucional con los consulados de otros países, la Comisión Local de Búsqueda, dependiente de la Fiscalía Especializada en Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada, de la Fiscalía General del Estado, localizó sano y salvo a un hombre de origen guatemalteco que se encontraba desaparecido en Ciudad Juárez.

El reporte y solicitud de búsqueda, fue interpuesto por el Consulado General de la República de Guatemala, quien notificó el estado de ausencia de Frankli Ariel C. D., de 42 años de edad.

De inmediato se implementaron los protocolos de investigación para su localización, conociéndose que había desaparecido el pasado 10 de abril del año en curso.

Una vez localizado, esta Comisión Local de Búsqueda, notificó al Consultado y se procedió a dar de baja el reporte de desaparición, fortaleciendo con ello los lazos de colaboración con las diversas autoridades y reiterando el compromiso de esta Fiscalía General del Estado, en la búsqueda de personas para brindar tranquilidad y seguridad a sus familias.