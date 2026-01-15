La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (J+) planteó un esquema de colaboración con el sector educativo para que los recursos que las escuelas destinen al pago del servicio de agua potable sean reinvertidos en obras de infraestructura y rehabilitación de espacios escolares.

Marco Licón, director ejecutivo del organismo, explicó que la propuesta busca incentivar la formalización del pago del servicio en los planteles educativos, al tiempo que se promueve el cuidado y uso responsable del agua.

El funcionario señaló que su experiencia dentro del ámbito educativo ha generado una mayor sensibilidad de la J+ hacia las necesidades de las escuelas, las cuales —dijo— ya contemplan en sus presupuestos gastos como electricidad, internet y otros servicios básicos.

Indicó que el objetivo es que los planteles también consideren el pago del agua dentro de su planeación financiera, lo que permitirá vigilar su consumo y fomentar una cultura de cuidado del recurso entre la comunidad estudiantil.

Licón subrayó que los recursos recaudados se destinarían directamente a mejorar las condiciones de los planteles, mediante obras de infraestructura hidráulica y la rehabilitación de espacios en beneficio de alumnos y docentes.

La propuesta fue respaldada por Mario Mata, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua, quien expresó su disposición para que los pagos realizados por las escuelas regresen en forma de mejoras.

“Aquí le voy a poner un reto: que si las escuelas pagan el agua, se les regrese ese dinero en infraestructura”, afirmó el funcionario estatal.