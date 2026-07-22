Jalisco reportó avances en materia de seguridad al registrar una disminución en los índices de homicidio doloso y presentar un balance positivo tras el operativo implementado durante el Mundial de Futbol 2026, en el que más de dos millones de personas participaron en actividades realizadas durante 39 días.

Los resultados fueron expuestos por Salvador Zamora Zamora, secretario general de Gobierno del Estado, durante la 8ª Reunión de Seguridad Regional celebrada en Guanajuato, donde acudió en representación del gobernador Pablo Lemus Navarro para presentar los avances de la estrategia de seguridad implementada en la entidad.

El funcionario destacó que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jalisco se ubicó en el primer semestre de 2026 en el lugar 17 nacional en incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes y salió del grupo de las diez entidades con mayor tasa de homicidio doloso, al colocarse en la posición número 11.

Además, señaló que junio de 2026 registró la cifra más baja de homicidios dolosos en los últimos siete años.

“Quiero hacer un reconocimiento a todo el Gabinete de Seguridad en nuestro estado, al equipo de trabajo que se tiene y a la coordinación interinstitucional con el Ejército, la Guardia Nacional, las policías municipales, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia, que nos han llevado a tener estos resultados”, expresó Zamora.

Uno de los puntos destacados fue el operativo desplegado durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que concluyó con saldo blanco gracias a la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

El dispositivo permitió resguardar los eventos realizados en el Estadio Guadalajara, el Fan Festival del Centro Histórico y diversos espacios públicos donde se transmitieron los partidos y se realizaron actividades culturales y recreativas.

“Jalisco se transmitió como la mejor sede del Mundial, no dicho por nosotros, sino también por los tres países organizadores. También la opinión internacional es que fue una de las sedes más seguras”, afirmó el secretario general de Gobierno.

En materia de combate a actividades ilícitas, el funcionario informó que desde 2025 se han asegurado más de dos mil 100 máquinas tragamonedas mediante operativos de la Secretaría de Seguridad.

También recordó que el gobernador Pablo Lemus presentará una iniciativa para reformar el artículo 142-A del Código Penal del Estado de Jalisco con el objetivo de tipificar como delito facilitar, inducir o promover que niñas, niños y adolescentes participen en juegos de azar mediante máquinas tragamonedas o dispositivos mecánicos.

La propuesta contempla definir legalmente el concepto de azar, endurecer las sanciones contra quienes permitan estas prácticas con menores de edad e impulsar campañas de prevención sobre los riesgos de los juegos de apuesta.

Durante la reunión también se informó que el nuevo C5 Escudo Jalisco presenta un avance del 90 por ciento en la construcción de su sala operativa y del 75 por ciento en las nuevas instalaciones, además de que se reforzan los accesos al estado con diez nuevos arcos carreteros.

Como parte del fortalecimiento de las corporaciones, el Gobierno estatal destacó la entrega de más de 300 vehículos, más de dos mil chalecos balísticos y nuevos uniformes para elementos de seguridad, así como la implementación del programa Legado, una política pública enfocada en mejorar las condiciones de más de seis mil policías mediante becas universitarias, apoyos económicos y beneficios para sus familias.

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