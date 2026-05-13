Muere magistrada de Zacatecas tras proteger a su hijo en ataque de abejas

La magistrada Oyuki Ramírez Burciaga falleció luego de permanecer varios días hospitalizada tras un ataque de abejas ocurrido en el municipio de Guadalupe, Zacatecas.

De acuerdo con reportes de autoridades y medios locales, los hechos ocurrieron el pasado 3 de mayo en una unidad deportiva, donde la funcionaria se encontraba acompañada de su padre y su hijo durante un evento deportivo. En ese momento, fueron sorprendidos por múltiples abejas.

Testimonios señalan que, durante el ataque, la magistrada se quitó la sudadera para cubrir y proteger a su hijo, acción con la que logró resguardarlo parcialmente del enjambre. En ese intento, ella recibió múltiples picaduras en distintas partes del cuerpo.

Tras el incidente, fue trasladada a un hospital, donde permaneció internada durante nueve días hasta que murió este 12 de mayo debido a la gravedad de las lesiones y complicaciones derivadas de las picaduras.

A pesar de la atención médica, su fallecimiento fue confirmado días después. El hecho ha generado consternación en el ámbito judicial y entre autoridades estatales, quienes expresaron sus condolencias por la pérdida de la funcionaria.

El caso ha causado impacto en la entidad por las circunstancias en las que ocurrió el ataque y por la acción de la magistrada al intentar salvaguardar a su hijo.