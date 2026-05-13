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Muere magistrada de Zacatecas tras proteger a su hijo en ataque de abejas

by EdiciónJuárez
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La magistrada Oyuki Ramírez Burciaga falleció luego de permanecer varios días hospitalizada tras un ataque de abejas ocurrido en el municipio de Guadalupe, Zacatecas.

De acuerdo con reportes de autoridades y medios locales, los hechos ocurrieron el pasado 3 de mayo en una unidad deportiva, donde la funcionaria se encontraba acompañada de su padre y su hijo durante un evento deportivo. En ese momento, fueron sorprendidos por múltiples abejas.

Testimonios señalan que, durante el ataque, la magistrada se quitó la sudadera para cubrir y proteger a su hijo, acción con la que logró resguardarlo parcialmente del enjambre. En ese intento, ella recibió múltiples picaduras en distintas partes del cuerpo.

Tras el incidente, fue trasladada a un hospital, donde permaneció internada durante nueve días hasta que murió este 12 de mayo debido a la gravedad de las lesiones y complicaciones derivadas de las picaduras.

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A pesar de la atención médica, su fallecimiento fue confirmado días después. El hecho ha generado consternación en el ámbito judicial y entre autoridades estatales, quienes expresaron sus condolencias por la pérdida de la funcionaria.

El caso ha causado impacto en la entidad por las circunstancias en las que ocurrió el ataque y por la acción de la magistrada al intentar salvaguardar a su hijo.

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