domingo, mayo 3, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Dictan septima sentencia a ex colaboradora de “Techo Comunitario”; alcanza 132 años en prisión
PortadaTendencia

Dictan septima sentencia a ex colaboradora de “Techo Comunitario”; alcanza 132 años en prisión

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Luego de que el día de ayer se le dictara la séptima condena a la ex asistente de ‘Techo Comunitario’ Naomi Yamilé R. P. suma 132 años y cuatro meses de prisión por delitos sexuales presuntamente perpetrados a niños que cuidaba en una estancia infantil.

Además, esta semana se sumaron dos notificaciones a su expediente, de Tribunales de Enjuiciamiento que informaron a la Segunda y Tercera Sala Penal Regional sobre el cumplimiento de la revocación de absoluciones dictadas en enero y febrero, respectivamente.

La primera condena llegó en diciembre de 2025 para Naomi, dictada en el juicio 333/2024 por el juez Cristian Jonathan Gasca Núñez, quien le impuso cinco años de prisión por el delito de abuso sexual agravado. Fue la pena mínima.

En total, suman 132 años y cuatro meses, aunque la defensa particular de Naomi ha adelantado que buscarán en diversas instancias combatir las resoluciones de los tribunales en materia penal.

banner

Naomi Yamilé R. P. fue detenida en julio de 2023 acusada de aprovecharse de su labor como asistente educativa en la guardería Techo Comunitario para cometer abuso sexual y violación a niñas y niños a su cargo, según la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género y a la Familia.

Ha concluido ocho juicios, y en dos causas penales más se está a la espera de una audiencia intermedia para discutir qué pruebas se llevarán a juicio. Una causa penal más, no ha tenido siquiera audiencia inicial para imputarle los cargos a la mujer de 26 años.

You Might Also Like

You may also like

Realizan el 3er Concurso Nacional de Danza Folklórica “Paso del Norte”

Ante la desaceleración económica, CONCANACO SERVYTUR llama a fortalecer el consumo interno,...

Convirtieron estudiantes y creativos ideas en prototipos en un hackathon impulsado por...

Elige Morena a su nueva dirigencia tras salida de Alcalde; Ariadna Montiel...

Localizan elementos del Ejército Mexicano cuerpo de masculino encobijado y con huellas...

Dictan 50 años de cárcel a dos sujetos por robo agravado y...