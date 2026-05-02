Luego de que el día de ayer se le dictara la séptima condena a la ex asistente de ‘Techo Comunitario’ Naomi Yamilé R. P. suma 132 años y cuatro meses de prisión por delitos sexuales presuntamente perpetrados a niños que cuidaba en una estancia infantil.

Además, esta semana se sumaron dos notificaciones a su expediente, de Tribunales de Enjuiciamiento que informaron a la Segunda y Tercera Sala Penal Regional sobre el cumplimiento de la revocación de absoluciones dictadas en enero y febrero, respectivamente.

La primera condena llegó en diciembre de 2025 para Naomi, dictada en el juicio 333/2024 por el juez Cristian Jonathan Gasca Núñez, quien le impuso cinco años de prisión por el delito de abuso sexual agravado. Fue la pena mínima.

En total, suman 132 años y cuatro meses, aunque la defensa particular de Naomi ha adelantado que buscarán en diversas instancias combatir las resoluciones de los tribunales en materia penal.

Naomi Yamilé R. P. fue detenida en julio de 2023 acusada de aprovecharse de su labor como asistente educativa en la guardería Techo Comunitario para cometer abuso sexual y violación a niñas y niños a su cargo, según la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género y a la Familia.

Ha concluido ocho juicios, y en dos causas penales más se está a la espera de una audiencia intermedia para discutir qué pruebas se llevarán a juicio. Una causa penal más, no ha tenido siquiera audiencia inicial para imputarle los cargos a la mujer de 26 años.