En seguimiento a una carpeta de investigación a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, fueron asegurados narcóticos, dinero en efectivo, un arma de fuego, cartuchos, durante el cateo a un domicilio del fraccionamiento Cerrada Puente de Barqueta, en la ciudad de Chihuahua.

La orden de cateo concedida por un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, bajo la causa penal 1179/2026, fue cumplimentada las primeras horas de este miércoles, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y agentes del Ministerio Publico, con apoyo del Ejército Mexicano.

Durante la intervención a la vivienda ubicada en la calle Circuito de la Barqueta se aseguró lo siguiente:

Dos mil 216 envoltorios de plástico tipo “Ziploc”, que contenían una sustancia cristalina y granulosa. con las características del narcótico conocido como “cristal”, de un peso aproximado de mil 442 gramos.

Tres bolsas de plástico, que contenían una sustancia blanca y fina, con las características de la cocaína, con un peso aproximado de 120 gramos.

Un total de 39 envoltorios de diversos colores, que contenían cigarros elaborados con una hierba verde, seca y olorosa con las características de la marihuana, con un peso cercano a los 136.5 gramos.

Un arma de fuego, tipo pistola, marca “Wyoming Arms”, de color gris, con empuñadura negra.

Un cargador metálico abastecido con nueve cartuchos calibre 10 milímetros.

Un total de 44 mil 300 pesos en efectivo, en billetes de diferentes denominaciones.

Objetos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente, garantiza la atención y las acciones de prevención de la ciudadanía, ya que, gracias a las denuncias anónimas de compra y venta de droga, se logra detectar y actuar en consecuencia, garantizando seguridad a la población.