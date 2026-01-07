Aunque en Ciudad Juárez existen fábricas dedicadas a la producción de tecnología para la generación de energía eólica, esta fuente de electricidad no se utiliza de manera significativa en la región debido a que no resulta viable por las condiciones naturales del entorno, afirmó Alberto Estrada, ingeniero Civil.

En la frontera operan plantas industriales que fabrican componentes especializados, como aspas para aerogeneradores, los cuales son exportados y utilizados en parques eólicos instalados en otras zonas del país y del extranjero.

Sin embargo, el especialista señaló que Ciudad Juárez no cuenta con las condiciones óptimas de viento necesarias para la instalación de grandes proyectos de generación eléctrica mediante energía eólica, a diferencia de otras regiones donde las corrientes de aire son constantes y más intensas.

Esta situación provoca una paradoja industrial: mientras en Juárez se manufactura tecnología de punta para aprovechar el viento como fuente de energía limpia, dicha infraestructura no puede ser aprovechada localmente para producir electricidad.

Actualmente, la producción realizada en estas fábricas está orientada principalmente a abastecer proyectos ubicados en estados con mayor potencial eólico, consolidando a Ciudad Juárez como un centro de manufactura, pero no de generación, de este tipo de energía renovable.