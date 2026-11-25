Elementos de la Agencia Estatal de Investigación del Centro de Operaciones Estratégicas en Ciudad Juárez, detuvieron a quien se identificó como César Alexis M. en posesión de 1.475 kilogramos de mariguana.

La detención en flagrancia, se registró la tarde de ayer lunes 23 de noviembre, en el cruce de las calles Sorgo y José Mateos Torres de la colonia Infonavit Juárez Nuevo, en donde, se le aseguró tres bolsas de plástico que contenían el enervante.

El masculino de 20 años de edad, detenido, junto con la droga, quedó a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Combate al Narcomenudeo, para continuar con las investigaciones por delitos contra la salud.