La Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte del Congreso, en voz de su presidente, diputado Óscar Avitia Arellanes, informó ante el Pleno Legislativo los resultados del certamen “Reconocimiento al Mérito Deportivo 2026”, cuyo proceso de selección concluyó con la designación de siete personas destacadas por su trayectoria y aportaciones al deporte chihuahuense.

Las personas ganadoras en las siete categorías de la convocatoria son:

-Deporte no Profesional: Erick Josué Portillo Rodríguez, de Cuauhtémoc.

-Deporte Profesional: Mtro. Saúl Torres Bibiano, de Chihuahua.

-Deporte Adaptado: Ing. Perla Patricia Bustamante Corona, de Juárez.

-Entrenador: Lic. Rolando Trillo Pando, de Juárez.

-Promotor Deportivo: Karlo Ontiveros Corral, de Chihuahua.

-Juez o Árbitro: C.P. Javier Noriega Guzmán, de Chihuahua.

-Cronista Deportivo: Mtro. José Luis Barraza Infante, de Chihuahua.

Cada una de las personas galardonadas recibirá una placa y un premio económico de 30 mil pesos.

El legislador refirió que este certamen reconoce no solamente los logros de quienes practican alguna disciplina deportiva, sino también la labor de entrenadoras y entrenadores, promotores, jueces, árbitros y cronistas, cuya participación contribuye al desarrollo y fortalecimiento de la cultura física en el estado.

El proceso de selección estuvo a cargo del Jurado Calificador, conformado por las ciudadanas y ciudadanos: Miguel Alonso Anchondo Mendoza, Beatriz Aurora Pompa Valencia, Luis Fernando Chávez Delgado, Tomás Alonso Aguilera Armendáriz y Pedro Zavala Ramírez todos de reconocida trayectoria en el ámbito deportivo chihuahuense.

Finalmente, Avitia Arellanes felicitó a las siete personas seleccionadas y reconoció a quienes participaron en la convocatoria, al señalar que sus aportaciones y esfuerzo contribuyen al crecimiento del deporte en Chihuahua.

El deporte es mucho más que una actividad física o una competencia, es una herramienta de transformación individual y colectiva; es una escuela de disciplina, perseverancia, respeto y solidaridad, pero también es un espacio en el que se construyen oportunidades, se superan adversidades y se fortalecen los vínculos de nuestras comunidades; agregó.