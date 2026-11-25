Con el propósito de reunir a las familias juarenses en torno a la historia y las tradiciones de esta frontera, el Gobierno Municipal intensificó la promoción del Gran Desfile Conmemorativo por el 367 aniversario de la fundación de Ciudad Juárez, mediante una jornada de volanteo en las principales vialidades.

La actividad fue encabezada por el director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, quien junto con personal de la dependencia entregó invitaciones a automovilistas y peatones en los cruceros del bulevar Zaragoza y avenida Miguel de la Madrid, carretera Juárez-Porvenir y bulevar Independencia, así como en el cruce de Zaragoza y calle Durango.

Durante el recorrido se distribuyó información sobre el desfile, con la intención de que un mayor número de ciudadanos conozca los detalles de esta celebración y se anime a participar en las actividades preparadas para conmemorar un año más de la fundación de la ciudad.

Vallejo Quintana destacó que el acercamiento directo con la población permite extender la invitación a las familias y promover su participación en un evento que busca fortalecer la identidad juarense. Señaló que la intención es que todos puedan disfrutar de una celebración que reconoce la historia, cultura y tradiciones de esta frontera.

El Gran Desfile Conmemorativo se llevará a cabo el domingo 6 de diciembre, a partir de las 12:00 del mediodía, sobre el bulevar Zaragoza, en el tramo comprendido entre las calles Durango y Uva. El evento contará con carros alegóricos, música, representaciones culturales y expresiones artísticas, por lo que las autoridades municipales convocaron a la ciudadanía a sumarse a los festejos.