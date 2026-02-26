Con el objetivo de poner en práctica los aprendizajes adquiridos en el aula al servicio de la comunidad, alumnos de esta casa de estudios participaron en la Feria de Salud Escolar. En esta ocasión visitaron la Primaria Cuauhtémoc. La escuela se ubica en el Fraccionamiento Parajes de San Isidro y cuenta con una población escolar de 630 niñas y niños.

La Dirección de Vinculación, Intercambio y Responsabilidad Social, a través de la Subdirección de Responsabilidad Social Universitaria llevó a cabo la actividad con apoyode estudiantes universitarios de diversos programas académicos: Cirujano Dentista, Enfermería, Nutrición y Psicología.

Los servicios ofrecidos a los infantes incluyeron revisiones dentales para el diagnóstico de posibles de caries, pulpectomías, pulpotomías, extracciones o limpiezas dentales; toma de niveles de saturación y frecuencia cardíaca; y medidas de peso y talla.

Además, como parte de las actividades se ofrecieron platicas informativas sobre el Plató del Buen Comer y de la Jarra del Buen Beber con la intención de explicar que su buen uso evita casos de desnutrición u obesidad, así como como de enfermedades degenerativas como la hipertensión y la diabetes. Así como otras enfocadas a la conducta de valores y el correcto cepillado dental.

La participación de los estudiantes en la Feria de Salud Escolar permite reafirmar su compromiso con la profesión y con la sociedad.