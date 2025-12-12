Inicio » Arranca “Un Regalo de Altura III”; locutores permanecerán suspendidos hasta el domingo 14 de diciembre
Ciudad JuárezPortada

Arranca “Un Regalo de Altura III”; locutores permanecerán suspendidos hasta el domingo 14 de diciembre

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

Jueves 11 de Diciembre del 2025

La campaña solidaria “Un Regalo de Altura III” inició este jueves en el exterior de Plaza Sendero, donde los locutores juarenses Román Vázquez y Shaon Ortiz ascendieron a más de 40 metros de altura dentro de una estructura metálica de 2×2 metros decorada como un regalo gigante. 

Ambos permanecerán suspendidos hasta el próximo domingo 14 de diciembre, en una acción que se ha convertido en tradición para invitar a la comunidad a sumarse a la colecta de juguetes del Departamento de Bomberos, a través de la campaña Santa Bombero.

El objetivo es reunir la mayor cantidad de juguetes nuevos o en buen estado para que niñas y niños de la frontera reciban un detalle especial esta Navidad. 

Entre música, aplausos y un ambiente festivo, familias y visitantes comenzaron desde esta tarde a dejar sus donativos frente a la estructura, en un acto de solidaridad que caracteriza al pueblo juarense.

En apoyo a esta noble causa, el IPACULT participa con su Caravana Cultural, que aporta presentaciones musicales, actividades y talento local para animar la jornada y generar un ambiente cálido y familiar. 

Esta tarde se contó con la presencia de La Calle Colombiana, Armando Luna y su Banda Luna Nueva, Grupo La Excelencia y El Son del Barrio, agrupaciones que sumaron ritmo y energía a la colecta.

“Un Regalo de Altura III” continúa hasta el domingo, por lo que se invita a la ciudadanía a acudir a Plaza Sendero y contribuir con un juguete, gesto que puede convertirse en una chispa de alegría para la niñez juarense en estas fechas decembrinas.

You Might Also Like

You may also like

Acampan desde las 4 AM para ser atendidos en el Seguro 70

Acuerdan invitar a titulares de Órganos Internos de Control Municipales a sesiones...

Dirección de Salud Municipal da a conocer calendario de vacunación contra la...

Suman IMM y MSF esfuerzos para la atención de la violencia de...

Anuncia JuárezBus cierres en BRT-1 por Desfile de Aniversario de Ciudad Juárez

Celebra Regulación Comercial posada del Mercado Los Alcaldes 

Juárez noticias All Right Reserved.