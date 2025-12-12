Jueves 11 de Diciembre del 2025

La campaña solidaria “Un Regalo de Altura III” inició este jueves en el exterior de Plaza Sendero, donde los locutores juarenses Román Vázquez y Shaon Ortiz ascendieron a más de 40 metros de altura dentro de una estructura metálica de 2×2 metros decorada como un regalo gigante.



Ambos permanecerán suspendidos hasta el próximo domingo 14 de diciembre, en una acción que se ha convertido en tradición para invitar a la comunidad a sumarse a la colecta de juguetes del Departamento de Bomberos, a través de la campaña Santa Bombero.



El objetivo es reunir la mayor cantidad de juguetes nuevos o en buen estado para que niñas y niños de la frontera reciban un detalle especial esta Navidad.



Entre música, aplausos y un ambiente festivo, familias y visitantes comenzaron desde esta tarde a dejar sus donativos frente a la estructura, en un acto de solidaridad que caracteriza al pueblo juarense.



En apoyo a esta noble causa, el IPACULT participa con su Caravana Cultural, que aporta presentaciones musicales, actividades y talento local para animar la jornada y generar un ambiente cálido y familiar.



Esta tarde se contó con la presencia de La Calle Colombiana, Armando Luna y su Banda Luna Nueva, Grupo La Excelencia y El Son del Barrio, agrupaciones que sumaron ritmo y energía a la colecta.



“Un Regalo de Altura III” continúa hasta el domingo, por lo que se invita a la ciudadanía a acudir a Plaza Sendero y contribuir con un juguete, gesto que puede convertirse en una chispa de alegría para la niñez juarense en estas fechas decembrinas.