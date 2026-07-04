Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal adscritos al Distrito Poniente aseguraron una maleta que contenía 26 bolsas con marihuana, la cual fue localizada abandonada en la colonia División del Norte.

La intervención se registró mientras los policías municipales realizaban recorridos de prevención y vigilancia en el cruce de las calles Plutarco Elías Calles y Pascual Orozco, donde observaron una maleta de color negro abandonada sobre la banqueta.

Al aproximarse para verificar la situación, los oficiales detectaron que la maleta se encontraba entreabierta y que en su interior había varias bolsas de plástico que contenían una hierba con las características propias de la marihuana, por lo que procedieron a su aseguramiento.

Como resultado de la intervención policial, fueron resguardadas 26 bolsas de plástico que contenían el enervante, con un peso aproximado de más de 10 kilogramos.

Al no localizar a persona alguna relacionada con el abandono de la maleta, los indicios fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, la cual realizará las investigaciones pertinentes.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal mantiene de manera permanente operativos y recorridos de prevención y vigilancia en los distintos sectores de la ciudad, fortaleciendo la presencia policial para detectar, asegurar y retirar de las calles sustancias ilícitas, combatir los delitos contra la salud y salvaguardar la seguridad y tranquilidad de las familias juarenses.