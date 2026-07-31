Con el firme objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna, el diputado local del Grupo Parlamentario de Morena Óscar Avitia Arellanes, presentó un exhorto dirigido al Presidente Municipal de Ciudad Juárez con el propósito de atender a un grupo de alrededor de 600 familias que solicitan regularizar su situación patrimonial.

Con esta solicitud el legislador juarense solicita formalmente al Alcalde que, a través de las dependencias municipales competentes, se generen de manera puntual los mecanismos y espacios de diálogo necesarios. La meta es canalizar la petición de estas familias, quienes buscan la asignación de un predio de propiedad municipal para la conformación e inicio legal de la nueva “Colonia Victoria”.

En su intervención subrayó que “el derecho a una vivienda adecuada constituye un derecho humano fundamental, reconocido expresamente en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”. Además, se contempla en instrumentos internacionales.

En el ámbito local, dijo que corresponde a los municipios, en el marco de sus atribuciones en materia de desarrollo urbano y asentamientos humanos, promover y facilitar el acceso a la vivienda, especialmente tratándose de grupos en situación de vulnerabilidad o con necesidades habitacionales urgentes.

El diputado recordó que, desde el pasado mes de mayo, dichas familias entregaron por escrito su petición a la Dirección General de Asentamientos Humanos del Municipio de Ciudad Juárez, solicitando formalmente la evaluación y asignación de un predio de propiedad municipal que pueda ser destinado para el establecimiento legal y ordenado de sus viviendas.

Sin embargo, hasta la fecha la autoridad municipal no ha emitido respuesta alguna a la solicitud, lo que genera incertidumbre y agrava la situación de vulnerabilidad de cientos de familias que carecen de un espacio digno para habitar, lo que no solo es una violación a sus derechos, sino una transgresión a su integridad ya que se ven expuestas a condiciones poco favorables.

En ese tenor, aseguró que es indispensable que la Presidencia Municipal, en el ámbito de sus atribuciones de coordinación y supervisión de las dependencias municipales correspondientes, instruya a las áreas correspondientes para que atiendan de manera prioritaria, transparente y con enfoque de derechos humanos la solicitud de estas familias.

“Recordemos que, el acceso a una vivienda no es un privilegio, sino un derecho humano fundamental e indispensable para garantizar la dignidad, la salud, la seguridad y el desarrollo integral de las personas y sus familias.”, recalcó el Diputado Avitia.