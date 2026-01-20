El intento de Morena por reformar la ley electoral y eliminar el principio de la oposición garantizada ha generado divisiones incluso entre sus propios aliados, lo que evidencia fallas en la iniciativa, aseguró Alejandro Domínguez, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de Chihuahua.

El dirigente priista afirmó que la propuesta ni siquiera se ha presentado formalmente como proyecto ante el Congreso y ya enfrenta resistencia, incluso de partidos que tradicionalmente han acompañado a Morena en otras reformas.

Domínguez advirtió que la reforma electoral impulsada por el Gobierno federal busca debilitar o desaparecer a los partidos de oposición, lo que, dijo, concentraría el poder político en una sola fuerza, una práctica que comparó con regímenes autoritarios.

“La intención es acabar con la pluralidad política y dejar el poder en manos de un solo partido, algo que no ocurre en una democracia”, expresó.

El líder del PRI en Chihuahua sostuvo que esta iniciativa no ha logrado respaldo social, ya que no responde a las principales demandas de la ciudadanía, por lo que carece del eco que Morena esperaba entre los mexicanos.

Añadió que, antes de ser presentada oficialmente ante el Poder Legislativo, partes de la propuesta han sido filtradas de manera estratégica para medir la reacción social; sin embargo, hasta el momento, aseguró, la respuesta ha sido mayoritariamente negativa.