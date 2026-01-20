martes, enero 20, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » “Se le está fundiendo el foco a Morena”, dice PRI sobre reforma electoral
Ciudad JuárezPortada

“Se le está fundiendo el foco a Morena”, dice PRI sobre reforma electoral

by Eduardo Huízar
written by Eduardo Huízar 0 comments

El intento de Morena por reformar la ley electoral y eliminar el principio de la oposición garantizada ha generado divisiones incluso entre sus propios aliados, lo que evidencia fallas en la iniciativa, aseguró Alejandro Domínguez, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de Chihuahua.

@juareznoticias.com

“Se le está fundiendo el foco a Morena”, dice PRI sobre reforma electoral

♬ sonido original – juareznoticias

El dirigente priista afirmó que la propuesta ni siquiera se ha presentado formalmente como proyecto ante el Congreso y ya enfrenta resistencia, incluso de partidos que tradicionalmente han acompañado a Morena en otras reformas.

Domínguez advirtió que la reforma electoral impulsada por el Gobierno federal busca debilitar o desaparecer a los partidos de oposición, lo que, dijo, concentraría el poder político en una sola fuerza, una práctica que comparó con regímenes autoritarios.

“La intención es acabar con la pluralidad política y dejar el poder en manos de un solo partido, algo que no ocurre en una democracia”, expresó.

banner

El líder del PRI en Chihuahua sostuvo que esta iniciativa no ha logrado respaldo social, ya que no responde a las principales demandas de la ciudadanía, por lo que carece del eco que Morena esperaba entre los mexicanos.

Añadió que, antes de ser presentada oficialmente ante el Poder Legislativo, partes de la propuesta han sido filtradas de manera estratégica para medir la reacción social; sin embargo, hasta el momento, aseguró, la respuesta ha sido mayoritariamente negativa.

You Might Also Like

You may also like

Pensaron que estaban abandonados, pero solo esperaban a sus dueños

Oposición debe ganar en 2027 para corregir rumbo económico: PRI

Jubilados de Pemex en Chihuahua anuncian protestas por falta de atención médica

Realiza Parques y Jardines trabajos de mantenimiento en camellón de la Panamericana

“Adeudo del predial fue heredado por Pérez Cuéllar”: Daniela Álvarez

Se suma Garduño a la SEP como director de Centros de Formación...