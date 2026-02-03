El vía crucis del empleo en Juárez… y aún no es Cuaresma

Por: Dr. Victor Reyes

Ya casi empieza la Cuaresma. El desempleo en la ciudad ya no es solo algo que la gente siente, ahora el desempleo es real. Hay datos que muestran la situación. Muchas familias ven el desempleo todos los días. Al cierre de 2025, la ciudad registró la pérdida de aproximadamente 9,587 empleos formales y el cierre de 406 empresas, un golpe directo a la estabilidad laboral local. Aunque durante el segundo trimestre de 2025 la tasa de desocupación se ubicaba en 1.7 %, la acumulación de despidos hacia finales del año y el arranque de 2026 con recortes en el sector maquilador han generado una presión evidente sobre el mercado laboral. A esto se suma que el empleo informal se ha incrementado, llegando al 6.4 %. Esto significa que más personas trabajan menos horas de las que necesitan o buscan otro ingreso para cubrir los gastos básicos en el hogar.

Ysela G. es uno de esos rostros que explican mejor que cualquier estadística lo que significa estar desempleado. Vecina de una colonia popular, lleva desde octubre de 2025 sin lograr un empleo formal. La señora como muchos otros ciudadanos empieza su día de madrugada y va a varias maquiladoras en busca de una vacante con la esperanza de conseguir trabajo. Escena que se repite una y otra vez. A diario filas largas, caras cansadas y la competencia comienza antes de que salga el sol. Hay quienes desde la noche anterior acampan afuera de las plantas industriales para asegurar un lugar entre los primeros y tener una mínima posibilidad de entregar documentos y ser considerados para contratación. El problema no está en que la gente no quiera trabajar. El problema es que hay pocas oportunidades.

Cuando el empleo formal se reduce, la ciudad lo resiente de inmediato en sus calles. El comercio informal en Ciudad Juárez ha crecido porque la gente parece no encontrar trabajos. La falta de opciones de empleo hace que muchas personas busquen en el comercio informal una manera de ganar dinero. De acuerdo a La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, menciona que el empleo informal se ha mantenido de manera sostenida, empujando a miles de ciudadanos a buscar trabajo en los tianguis, los mercados ambulantes y las ventas improvisadas. También, según los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, la pérdida de empleos formales a finales de 2025 bajó los ingresos de las familias y el acceso a la seguridad social. Si bien es cierto, algunos empleos informales representan una válvula de escape para muchas familias, también afecta al comercio que ya está establecido. Las ventas bajan y la competencia no es justa. Esto hace que la economía local sea más débil.

Los efectos del desempleo no se limitan al ámbito económico; se extienden al tejido social y a las finanzas públicas. La falta de empleo formal hace que más personas vivan en situación de vulnerabilidad social y eleva los riesgos de que otros problemas, como la violencia, encuentren terreno fértil. Al mismo tiempo, cuando el ciudadano de a pie ve reducido sus ingresos, cumplir con obligaciones como el pago del impuesto predial o la revalidación vehicular se vuelve cada vez más difícil y ni qué decir del pago al crédito hipotecario o la cuota del Infonavit para aquellos que aún pagan su casa. Menos empleo formal significa menos recursos para las familias y, en consecuencia, menor recaudación para la administración pública, justo cuando se requieren más fondos para atender seguridad, servicios públicos y programas de prevención.

Frente a este panorama, la administración municipal tiene una responsabilidad que no puede dejar de lado. Atender el desempleo, impulsar la generación de empleo formal y fortalecer la prevención de la violencia no puede verse como una agenda secundaria. Dar certeza a las familias juarenses ayuda a mantener la economía local y preservar la cohesión social. Además, con el proceso electoral de 2027 en el horizonte, este es el momento en el que las personas que están en el gobierno tienen que mostrar capacidad, sensibilidad y resultados claros. Esto no es solo prepararse para una elección. La gente ya quiere respuestas claras. Hay que dar soluciones desde este momento. Ciudad Juárez necesita acciones que devuelvan la esperanza y el trabajo digno; el tiempo para actuar no es mañana, es hoy.