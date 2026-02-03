—Pérez Cuéllar saca trapitos sucios a Xóchitl y Dani

—Álvarez revira con denunciar casos de acoso sexual

—Corral da su sobada a Adán Augusto y a Mier

Apenas se habían tomado un respiro y ya estaban de vuelta en la pelea el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y Daniela Álvarez, la mera mera del PAN estatal.

Como dice la raza, en Chihuahua nunca falta el show de la grilla. Resulta que en la conferencia “semanera” Cruz volvió al ring y le tiró con todo a Daniela y a la diputada Xóchitl Contreras, acusándolas de tráfico de influencias.

El chisme sigue sabroso, Cruz sacó la lista familiar, y en el caso de Daniela, mencionó a su papá, mamá, hermano y hasta el tío, todos con hueso y buen salario en dependencias públicas.

La diputada Xóchitl Contreras también salió embarrada y la balconearon con su esposo, hijos y sobrino en puestazos clave y con sueldazos.

El alcalde no se guardó nada y hasta dijo que esto es pura práctica de influyentísimo panista.

************

La dirigente partidista Daniela Álvarez no se quedó callada y, cual buen gallo, alzó la voz cuando se enteró de los dimes y diretes que venían desde el palacio municipal de Ciudad Juárez.

Según la panista, Cruz Pérez Cuéllar anda más preocupado por tapar sus broncas de nepotismo que por gobernar, y ahora hasta se le acusa de querer intimidarla.

En sus redes, la líder partidista no se anduvo por las ramas y le puso el dedo en la llaga, las acusaciones del alcalde no tienen ni pies ni cabeza, y sólo demuestran que le caló ser exhibido.

Pero eso no es todo, Álvarez va por más y anunció que interpondrá denuncias al por mayor en contra del alcalde, y apoyará a mujeres acosadas por funcionarios juarenses, y que irá ante la Fiscalía y el Instituto Electoral para denunciar violencia política de género.

El reto está sobre la mesa, si Pérez Cuéllar tiene pruebas, que las presente, porque la corrupción no se esconde con gritos, según opinó Daniela.

***********

Como era de esperarse, el paseño Javier Corral se subió al tren de los halagos políticos a favor del jefe de “La Barredora”, Adán Augusto López y soltó su opinión en redes sobre la salida del tabasqueño de la coordinación del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta.

No faltó su espaldarazo al tabasqueño, que para nadie es secreto, ya que Corral ha sido benefactor de la 4T, que, entre otras cosas, le consiguió sueldo y fuero para evitar ir a la cárcel.

Corral, fiel a su estilo, aprovecha para apapachar también al nuevo mero mero del Senado, Ignacio Mier.

Dice que es político de cepa y experto en diálogo con los de enfrente. A Mier le llueven las felicitaciones y los aplausos, como si estuviera en campaña.

Morena lo elige nuevo Coordinador Parlamentario y, por supuesto, todos se ven muy contentos… aunque algunos con sonrisa de nervios. Y Corral, nunca pierden la oportunidad de opinar cuando se trata de hacer grilla y diplomacia.