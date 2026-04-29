El Comité Técnico del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, aprobó el paquete de obras con una inversión de 661 millones de pesos.

La aprobación se dio la mañana de este miércoles en la Sesión Ordinaria del Comité en donde se sometió a consideración los integrantes quienes coincidieron va orientado a fortalecer la movilidad y la infraestructura pluvial de Ciudad Juárez.

La reunión fue presidida por Carlos Ernesto Ortiz Villegas, presidente del Comité Técnico, acompañado por Rogelio Fernández Irigoyen, director general del Fideicomiso.

El paquete aprobado incluyó tres pasos a desnivel y tres proyectos pluviales financiados con recursos generados por el peaje fronterizo.

De acuerdo con Ortiz Villegas, estas obras representaban “proyectos realmente muy importantes para los juarenses”, al señalar que permitirían desfogar de manera significativa el tráfico vehicular y atender problemas históricos de movilidad.

Subrayó que el conjunto de intervenciones tendría “un impacto de primer orden en la movilidad de los ciudadanos”, destacando que la gobernadora Maru Campos había sido enfática en instruir el impulso a obras que mejoraran la conectividad y la seguridad vial.

Los proyectos aprobados fueron: el paso inferior vehicular en Juan Pablo II y Francisco Villarreal Torres, en sentido poniente–oriente; el paso superior en Paseo de la Victoria y Teófilo Borunda; el paso superior en Paseo de la Victoria y Manuel Gómez Morín; una obra de captación pluvial en Villarreal Torres y Paseo de la Victoria; así como la sustitución de rejillas pluviales en Pradera Dorada y en la zona de Insurgentes.

Fernández Irigoyen recordó que los seis proyectos ya habían sido avalados previamente por el Comité de Inversiones, pero requerían la aprobación del Comité Técnico, integrado por representantes de los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil.

Añadió que, tras esta validación, continuarían los procesos ejecutivos para lanzar las licitaciones públicas, previstas para mediados de julio, con el objetivo de iniciar los trabajos en agosto.

Ortiz Villegas afirmó que el paquete aprobado respondía directamente a las necesidades de la ciudad y al compromiso del Gobierno del Estado por atender la movilidad y la seguridad vial. “Nos sentimos muy contentos porque estas obras vienen a resolver problemas que por años afectaron a los juarenses”, finalizó.