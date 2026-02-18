Con una inversión de más de seis millones de pesos, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, entregó la rehabilitación del Parque Las Marías, ubicado en el fraccionamiento Manuel Gómez Morín.



El alcalde destacó la importancia de estos espacios públicos que sirven de esparcimiento para las familias juarenses, especialmente para los niños, niñas y adolescentes del sector.



“A los niños no les importa y no saben de protocolos, véanlos ahí están jugando y eso es lo más importante de la rehabilitación de estos espacios”, resaltó.



La obra fue realizada gracias a la participación de los vecinos en el Presupuesto Participativo, quienes se reunieron en la entrega del parque para agradecer al edil por la oportunidad de decidir en qué invertir el gasto público.



La señora Dolores Macías, proponente del proyecto, le entregó un detalle al Presidente Pérez Cuéllar, por el parque que ha cambiado el entorno y que ahora permite a los adultos mayores de la zona tener un espacio donde reunirse.



La obra contempló la construcción de andadores, un pozo de absorción, gimnasio al aire libre, juegos infantiles, mobiliario para pícnic, pérgola e incluso pasto sintético de colores en el área de juegos.



El parque fue totalmente iluminado gracias a la participación de Servicios Publicos Municipales, así como la presencia de unidades de la Cruzada por la Salud de la Dirección de Centros Comunitarios quienes ofrecieron servicios médicos.



A la entrega del parque acudió Sebastián Aguilera, director de Participación Ciudadana; César Tapia, director de Servicios Publicos Municipales y Luis Fernando Rodríguez Giner, director de Centros Comunitarios, entre otros funcionarios municipales.