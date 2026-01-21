miércoles, enero 21, 2026
Purga condena en el Cereso No.7; le notifican orden de aprehensión por desaparición de persona

by EditorJRZ
Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, notificaron una orden de aprehensión a Héctor Armando L. T., por el delito de desaparición cometida por particulares.

Las investigaciones ministeriales establecen que Héctor Armando L. T., y diverso sujeto diverso, son probables responsables de la desaparición de Epifanio A. P., ocurrida el 23 de febrero del 2025, por la salida al municipio de Carichí, cuando tripulaba un vehículo de la marca Chevrolet, línea Colorado y fue interceptado por los agresores, sin que se conozca su paradero.

Héctor Armando L. T., de 34 años de edad, se encuentra interno en el Cereso Estatal número siete, por hechos registrados el 13 de enero de 2026, cuando fue detenido en el exterior de un centro comercial ubicado en la Avenida 16 de septiembre de la colonia Manzaneros, en la ciudad de Cuauhtémoc, por la posesión de un arma de fuego calibre .9mm., un envoltorio con 4 gramos de cocaína y otro con 62 gramos de mariguana.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos en coordinación con distintas corporaciones e instituciones de Gobierno.

