El pasado 8 de octubre del 2025 la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) atendió a una perrita de raza pitbull que sufrió violencia por parte de un hombre, quien la amarró con una soga a un árbol, por lo que este día se le dio resolución al caso.



Alma Edith Arredondo Salinas, titular de la dependencia, explicó que el hombre identificado como Luis Eduardo de 25 años de edad, aceptó su responsabilidad por el delito, por lo cual se fijó una sentencia condenatoria condicionada por seis meses.



Además, comentó que debe de abstenerse a realizar otro delito y permanecer en un domicilio fijo, así como de realizar el pago de reparación de daño.



“Está persona ya pasó dos meses encerrada, los otros dos que le faltan por cumplir, acudirá a presentarse periódicamente a los tribunales”, dijo.



La directora detalló que los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la colonia Chaveña, cuando el hombre se encontraba en el patio de la vivienda en donde tenía suspendido de un árbol a canina raza pitbull color café con blanco, ejerciendo golpes con un tubo en el cuerpo.



“Derivado de dichos actos, la perrita de nombre Canela presentó varias lesiones de gravedad ocasionando que perdiera la vida, porque lo se determinó por médicos veterinarios de la Dirección de Atención y Bienestar Animal la necesidad de aplicar la eutanasia”, añadió.



Resaltó que aceptar una terminación anticipada del proceso no es cerrar los ojos ante el maltrato; es actuar con responsabilidad jurídica, buscando justicia efectiva y prevención.



“En DABA no minimizamos los delitos contra los animales y no permitimos que queden sin consecuencias”, expresó la directora.