El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó este día la entrega oficial de la pavimentación en la calle Calamar trabajo que se llevó a cabo bajo el programa 75-25 del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA).



“Hicieron una muy buena inversión, porque independientemente del 75% que puso el Gobierno Municipal, el valor de las propiedades aumenta porque es concreto hidráulico. Y eso obviamente, pues es un beneficio que se les queda a ustedes y a la ciudad”, expresó el edil juarense.



La calle Calamar, ubicada entre las avenidas Lucha y triunfo, así como Lucha y Esfuerzo de la colonia El Safari, ahora cuenta con 1,017. 79 metros cuadrados de construcción con concreto hidráulico, señaló Javier Said Estrada de la Torre, director del SUMA.



Dijo que la inversión fue de 1 millón 636.606 pesos, en donde las y los vecinos aportaron 409.151 pesos y el Municipio 1 millón 227.454 pesos.



Con esta obra se logró favorecer a 22 familias de manera directa, dijo el funcionario durante el evento de entrega.



Asimismo, en esta ocasión se tuvo un ahorro presupuestal durante el desarrollo de la obra, por lo que se trabajó en las entradas de las cocheras de cada vivienda, destacó Estrada de la Torre.



Como parte de los trabajos, personal de la Dirección de Control de Tráfico de la Coordinación de Seguridad Vial se encargó de la pintura del eje central que consta de 120 metros, así como la instalación de dos señalamientos gráficos, indicó el titular de la dependencia, Jesús Manuel García Reyes.



Por su parte, personal de la Dirección de Servicios Públicos llevó a cabo el retiro de 1.4 toneladas de tierra de arrastre y basura, así como la instalación de 23 luminarias ya funcionando, mencionó el titular de la dependencia, César Tapia Martínez.



La señora María Antonia García, proponente del proyecto, agradeció a las y los vecinos que se sumaron para realizar las mejoras de la calle; de igual forma agradeció al alcalde por el apoyo considerable en este proyecto.