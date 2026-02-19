El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la entrega de la repavimentación de la calle Aeromoza, obra realizada con recursos del Presupuesto Participativo para fortalecer la movilidad y seguridad en el sector. El proyecto abarcó una superficie de 13 mil 152.31 metros cuadrados, con una inversión de 6 millones 934,404.66 pesos.



Los trabajos consistieron en fresado y recarpeteo con carpeta asfáltica, además de la rehabilitación y construcción de tres pozos de absorción para atender problemas de encharcamiento que se presentaban en la zona.



El alcalde destacó que este tipo de proyectos reflejan la importancia de que los ciudadanos decidan en qué se aplican los recursos municipales, ya que son ellos quienes conocen las necesidades prioritarias de su entorno.



El director general de Obras Públicas, Daniel González García, informó que la calle representa una conexión importante entre las vialidades Aeronáutica y Portaaviones, por lo que su rehabilitación impacta de manera directa en la dinámica diaria de la colonia.



Señaló que la obra cumple con los estándares técnicos establecidos para garantizar mayor durabilidad del pavimento.



En la colonia se han realizado otras intervenciones durante la actual administración, como la construcción de un domo en la escuela primaria del sector, mejoras en el parque Turbina y trabajos de repavimentación en las calles Satélite y Avioneta, así como la pavimentación con concreto hidráulico en la calle Zeppelin.



El director general de Servicios Públicos, César Tapia Martínez, detalló que como parte de las acciones complementarias, personal de Limpia retiró 8.4 toneladas de tierra de arrastre, basura y hierba. En materia de alumbrado público se instalaron y rehabilitaron 76 luminarias tipo LED en el área intervenida.



Marcos Hernández, presidente del Comité de Vecinos, agradeció la conclusión de la obra y dijo que la calle es la vialidad principal del fraccionamiento, la cual conecta actividades escolares, industriales y de convivencia, además de facilitar el tránsito diario de las familias.