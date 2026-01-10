La Secretaría de Desarrollo Rural informó que del 5 al 9 de enero, se distribuyeron 2 mil 940 pacas de rastrojo a productores ganaderos de 11 municipios de la entidad, en la primera etapa de entregas.

Las jornadas iniciaron este lunes conforme a las solicitudes recibidas y aprobadas, como parte de la estrategia de apoyo al sector agropecuario. El esquema contempla el reparto de pacas de rastrojo de maíz, avena, frijol y algodón.

Con esta medida, se busca no solo mitigar los efectos de la sequía, sino también reducir la quema de esquilmos agrícolas, una problemática ambiental recurrente en esta temporada.

Los municipios beneficiados en esta primera fase fueron: Camargo, Parral, Santa Bárbara, Nonoava, Ojinaga, Valle de Zaragoza, Camargo, Cuauhtémoc, San Francisco de Conchos, Bachíniva y Saucillo.

Para asesoría y aclaraciones, los interesados pueden acudir al personal de la Secretaría de Desarrollo Rural, o comunicarse al teléfono (614) 429•3300, extensiones 12557, 12562, 12586 y 17721, de 09:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.