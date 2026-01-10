Inicio » Entregan casi 3 mil pacas de rastrojo a productores durante los primeros días de enero
Chihuahua

Entregan casi 3 mil pacas de rastrojo a productores durante los primeros días de enero

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Secretaría de Desarrollo Rural informó que del 5 al 9 de enero, se distribuyeron 2 mil 940 pacas de rastrojo a productores ganaderos de 11 municipios de la entidad, en la primera etapa de entregas.

Las jornadas iniciaron este lunes conforme a las solicitudes recibidas y aprobadas, como parte de la estrategia de apoyo al sector agropecuario. El esquema contempla el reparto de pacas de rastrojo de maíz, avena, frijol y algodón.

Con esta medida, se busca no solo mitigar los efectos de la sequía, sino también reducir la quema de esquilmos agrícolas, una problemática ambiental recurrente en esta temporada.

Los municipios beneficiados en esta primera fase fueron: Camargo, Parral, Santa Bárbara, Nonoava, Ojinaga, Valle de Zaragoza, Camargo, Cuauhtémoc, San Francisco de Conchos, Bachíniva y Saucillo.

banner

Para asesoría y aclaraciones, los interesados pueden acudir al personal de la Secretaría de Desarrollo Rural, o comunicarse al teléfono (614) 429•3300, extensiones 12557, 12562, 12586 y 17721, de 09:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

You Might Also Like

You may also like

Propone Cuauhtémoc Estrada que ciudadanos decidan directamente sobre sus regidores

Alerta CEPC por paso de segunda tormenta invernal de la temporada este...

Exige Antonieta Pérez a la SSPE información clara sobre el Subcentro Centinela...

Necesario lenguaje claro para que la gente acceda a derechos sociales en...

Presenta Fiscalía cargos por posesión de narcóticos y arma de fuego a...

Se reúne gobernadora con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia