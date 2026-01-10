Ante el incidente trágico registrado en días recientes en el Tren Interoceánico, Felipe Macías, alcalde de Querétaro, exige que las obras de construcción del proyecto ferroviario México-Querétaro, uno de los más esperados, se realicen de forma adecuada, con una correcta planeación y orden.

El funcionario comentó que, ante este hecho lamentable, la vigilancia de esta obra es mayor, por lo que está al pendiente de que los permisos y autorizaciones de edificar estén en regla.

“En Querétaro estamos acostumbrados a que las cosas se hagan bien y de calidad, es por eso que estamos exigiendo”, recalcó Macías.

“El Tren México-Querétaro es una obra muy esperada por nosotros, porque la carretera que cubre estas dos ciudades actualmente ya está saturada. Las personas pueden hacerse hasta seis horas de traslado, por eso pedimos que las obras ferroviarias se realicen de la mejor forma”, indicó el alcalde.

Además, Felipe Macías informó que el próximo 26 de enero inician los trabajos fuertes de este proyecto, con obras que se realizarán en el centro de la ciudad de Querétaro, lo cual generará afectaciones viales y de movilidad a las personas.

“Hemos exigido planeación y orden en los trabajos porque para nosotros la máxima prioridad es preservar la calidad de vida de la gente”, afirmó.

“La magnitud de la obra, tanto en el proceso como en la operación, implicará muchos retos y no vamos a permitir que se deteriore la calidad de vida de la gente”, señaló.

Por último, el alcalde de Querétaro afirmó que han estado en constante comunicación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que es quien está a cargo de la construcción, y con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF).

Milenio