La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), informa que, durante la temporada de calor se registra un incremento en la demanda de agua potable, debido al mayor uso de este recurso en los hogares. Por ello, hace un llamado a la ciudadanía a tomar medidas preventivas que permitan evitar el desperdicio de agua.

Entre los principales factores que generan un mayor consumo y desperdicio de agua se encuentran:

No respetar los horarios establecidos para el riego de jardines y áreas verdes (De 7:00 de la tarde a 7:00 de la mañana).

La falta de mantenimiento en los aires evaporativos.

Las fugas de agua dentro de los hogares.

Uno de los factores más frecuentes durante el verano es la falta de mantenimiento de los aires evaporativos, es por ello que, la JMAS exhorta a los usuarios a revisar estos equipos para detectar oportunamente posibles fugas y garantizar su correcto funcionamiento.

El ingeniero Manuel Herrera, director técnico de la JMAS, explicó que, la revisión frecuente de estos equipos permite detectar a tiempo posibles fugas y verificar que todos sus accesorios funcionen correctamente, entre ellos flotadores, válvulas, bombas, conexiones y tuberías.

“Con las altas temperaturas se tienen problemas con el confort de los aires evaporativos, por lo que es bueno cuidar el buen funcionamiento de los aparatos con el debido mantenimiento y evitar fugas de agua”, señaló.

Indicó que, un aire evaporativo en buen estado consume alrededor de mil a mil 500 litros de agua de manera semanal, sin embargo, si el aparato o alguna de sus piezas tiene algún desperfecto o fuga, este consumo incrementa viendo un reflejo en la factura del servicio.

Entre las principales recomendaciones se encuentra revisar con frecuencia el flotador y el nivel de agua de los equipos, ya que, con el tiempo estos accesorios pueden dañarse o acumular tierra, provocando fugas. También, revisar el estado de las charolas o recipientes donde se almacena el agua dentro de los aires evaporativos.

Asimismo, exhortó a los usuarios a verificar que el mantenimiento de sus equipos sea realizado por personal capacitado y a evitar modificaciones que puedan incrementar el consumo de agua.

La JMAS recuerda que incluso una fuga pequeña puede representar una pérdida considerable de agua con el paso del tiempo, por lo que, invita a la población a revisar constantemente sus tuberías, respetar los horarios de riego y artículos de enfriamiento, especialmente durante los meses de mayor demanda por las altas temperaturas.