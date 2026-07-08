La Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH) anunció que el próximo 13 de julio, finaliza el periodo de registro para el ciclo escolar septiembre-diciembre 2026.

La convocatoria está abierta para sus campus Central y Bilingüe Internacional y Sustentable, así como para las unidades académicas de Ojinaga y Cuauhtémoc.

El trámite se realiza de forma digital. Las personas interesadas deben ingresar a la sección de admisiones en www.utch.edu.mx, consultar los requisitos y enviar su documentación por correo electrónico.

El examen de admisión se aplicará en línea el 17 de julio y los resultados se publicarán en el mismo sitio web el 4 de agosto.

La oferta educativa en el modelo tradicional incluye las ingenierías en Tecnologías de la Información e Innovación Digital, Industrial, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica, y Energías y Desarrollo Sostenible, además de la Licenciatura en Negocios y Mercadotecnia.

La modalidad Bilingüe ofrece la Licenciatura en Lengua Inglesa, junto con las carreras de Negocios, Industrial y Tecnologías de la Información.

En apoyo de las y los estudiantes, se ofrece un programa especial de idioma francés, 10 tipos de becas (académicas, alimenticias, culturales, deportivas y de fundaciones) y el servicio de Casas de Cuidado Diario a costo accesible para hijas e hijos de estudiantes, en edades de año y medio, a seis años de edad.

Para resolver dudas o solicitar más detalles, la UTCH pone a disposición el teléfono 614 432 2000 y el sitio web oficial: https://www.utch.edu.mx/index.php/aspirantes/.