El Ministerio Público de la Unidad el Combate de Extorsión de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Antonio Daniel P. G., por los delitos de fraude y extorsión, cometidos en agravio de dos personas, entre ellas una menor de edad.

Durante la continuación de la audiencia inicial, la representación social expuso datos de prueba y argumentación jurídica para acreditar la probable responsabilidad del imputado por los hechos delictivos que se registraron el 09 de julio del 2025.

La investigación ministerial, establece que el imputado, junto con otras personas, en un reparto de funciones, hicieron llamadas telefónicas al domicilio familiar de las víctimas, las cuales fueron recibidas por la menor de edad, a quien, por medio del engaño le indicaron que pasarían a recoger el dinero de una multa, mismo que fue entregado por la adolescente.

Tiempo después, la adolescente recibió nuevamente llamadas telefónicas, las cuales, se volvieron amenazantes, para exigirle más dinero, de lo contrario atentarían contra la integridad física de su familia.

La entrega del dinero en efectivo, se pactó en el cruce de las calles Valle de Bravo y Valle Sur, hasta donde llegó Antonio Daniel P.G. a recoger el numerario.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva, además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.