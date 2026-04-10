Derivado de la sequía extrema que enfrenta Chihuahua y del riesgo que esto representa para el abasto de agua y la actividad agrícola, el diputado del Grupo Parlamentario del PAN, Roberto Carreón Huitrón, presentó un exhorto para pedir al Gobierno Federal que detenga las entregas de agua a Estados Unidos mientras persistan estas condiciones en la entidad.

El legislador señaló que la propuesta va dirigida a la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Internacional de Límites y Aguas, y plantea además que se activen de inmediato las cláusulas de excepción previstas en el Tratado de 1944 por causas de fuerza mayor. También pide que se informe de manera pública y oportuna sobre las decisiones y negociaciones en curso. El documento advierte que en municipios como Delicias, Camargo y Ojinaga ya existe riesgo para el abasto básico y para la actividad del campo.

Carreón Huitrón explicó que esta medida busca proteger a familias, productores y comunidades que hoy enfrentan una crisis por la falta de agua, en un contexto donde la sequía ha dejado de ser solo un problema del campo para convertirse en una situación social, económica y de seguridad. “No se puede seguir entregando agua al extranjero mientras en Chihuahua está en riesgo el abasto para la gente y para el campo”, expresó el diputado.

El legislador agregó que el planteamiento no busca dejar de lado el Tratado de 1944, sino aplicar las excepciones que el mismo acuerdo contempla en casos de sequía extraordinaria y escasez. Señaló que el exhorto busca dar prioridad al agua que necesita la gente, al trabajo del campo y a la estabilidad de las comunidades del estado.