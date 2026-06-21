La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, aseguró que la discusión que actualmente se desarrolla en Estados Unidos sobre posibles acciones contra grupos criminales en territorio mexicano y el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tiene su origen en la impunidad que, afirmó, prevalece en el Gobierno Federal hacia funcionarios y actores políticos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

A través de un mensaje público, la mandataria estatal manifestó su rechazo a cualquier intervención militar unilateral en territorio nacional y sostuvo que la soberanía mexicana debe ser defendida sin concesiones.

“Estoy totalmente en contra de cualquier intervención militar unilateral en México. Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices”, expresó.

Sin embargo, señaló que las tensiones internacionales en materia de seguridad no surgieron de manera espontánea, sino de la decisión del actual gobierno de proteger a personajes señalados por autoridades estadounidenses por supuestos nexos con grupos delictivos.

Campos afirmó que la verdadera amenaza para la soberanía nacional es la impunidad y no los señalamientos provenientes del extranjero.

“La patria no se defiende con discursos, se defiende haciendo cumplir la ley y fortaleciendo el Estado de derecho”, sostuvo.

La gobernadora también advirtió sobre los posibles riesgos económicos que representaría una eventual afectación al T-MEC, acuerdo comercial que, dijo, sostiene millones de empleos y actividades productivas en el país.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno Federal para actuar contra los presuntos vínculos entre política y delincuencia organizada, al considerar que ello contribuiría a fortalecer la confianza internacional y la estabilidad institucional de México.