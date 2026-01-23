viernes, enero 23, 2026
Estudiantes juarenses representarán a Chihuahua por primera vez en el Model WTO 2026

Hecho histórico para el estado de Chihuahua: por primera vez, estudiantes juarenses participarán en el Model WTO 2026, uno de los foros académicos internacionales más importantes del mundo en comercio internacional.

De una convocatoria abierta a universidades de todo el mundo, solo 72 estudiantes son seleccionados a nivel global, provenientes de 27 países y 28 universidades, lo que convierte cada lugar en una selección altamente competitiva.

En este proceso fueron aprobados los estudiantes Anazue Núñez, Yohali Torres y Gabriel Pérez, del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad Juárez, quienes lograron su participación tras un proceso de evaluación académica y ensayos especializados.

El evento se realizará este 2026 en Ginebra y St. Gallen, Suiza, con actividades en la sede de la Organización Mundial del Comercio (OMC), consolidando este hecho como un precedente histórico para la educación internacional del estado de Chihuahua.

