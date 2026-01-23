De olímpico a buscado por FBI: Detienen en México por narcotráfico a Ryan Wedding

El ex snowboarder olímpico canadiense Ryan James Wedding, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno 2002, fue ubicado y puesto bajo custodia en México tras pasar más de una década fugado de la justicia estadounidense. Wedding, de 44 años, se encontraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, siendo acusado de encabezar una vasta organización transnacional de narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa y de ordenar el asesinato de un testigo que iba a declarar en su contra.

Según informes oficiales, Wedding había vivido en México desde hace años y fue localizado el 22 de enero de 2026. Autoridades confirmaron que se entregó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en México antes de ser trasladado bajo custodia para enfrentar cargos federales en Estados Unidos.

Aunque su trayectoria deportiva lo llevó a competir en la modalidad de parallel giant slalom en Salt Lake City 2002, Wedding no alcanzó medallas olímpicas; sin embargo, su pasado como atleta le permitió construir una imagen pública de superación que hoy contrasta con las acusaciones más graves en su contra.

Las autoridades federales de Estados Unidos acusan a Wedding de comandar una red que traficaba millones de kilogramos de cocaína desde Colombia a través de México y el sur de California, hasta Canadá, generando ganancias multimillonarias y operando bajo múltiples alias como “El Jefe” o “Public Enemy”.

El FBI había ofrecido recompensas de hasta $15 millones de dólares por información que condujera a su captura, además de sanciones financieras a sus asociados. El arresto de Wedding representa un golpe significativo al crimen organizado internacional y un ejemplo del alcance de la cooperación entre las autoridades de Estados Unidos, Canadá y México.