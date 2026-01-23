MUJERES INDÍGENAS FORTALECEN LA MEMORIA EN LA FRONTERA

El Museo de la Revolución en la Frontera (MUREF) presenta la exposición “Mujeres indígenas en la frontera: organización, liderazgo y persistencia cultural”, un espacio que visibiliza las raíces, historias y roles de mujeres de comunidades tarahumara, chinanteca, mazahuas, purépecha, zapoteca, otomí y más.

Esta muestra, realizada en el marco del Año de la Mujer Indígena, busca reconocer su historia, su identidad y su papel fundamental en la vida comunitaria de Ciudad Juárez.

A través de vestuarios tradicionales, piezas culturales y fotografías, la exposición invita a reflexionar sobre la migración, la discriminación y la resistencia, destacando la fuerza del trabajo colectivo y la organización comunitaria.

La exposición estará disponible a la comunidad hasta el 15 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, por lo que se invita a toda la comunidad fronteriza a visitarla y comprender un poco más del entorno que nos rodea.

El MUREF se ubica entre la Av. 16 de septiembre y Av. Juárez Col. Centro, en un horario de martes a domingo de 9:00 am a 5:00 pm. Puedes también agendar visitas guiadas para tu familia, amigos y grupo escolar, así como revisar los talleres y actividades familiares que el museo ofrece para ti.