La Operadora de Transporte (OTV) invita a las y los usuarios del Bowí a renovar o tramitar su Tarjeta Preferencial, según sea el caso, para que tengan acceso a los beneficios que ofrece.

El costo inicial es de 30 pesos y la renovación es gratuita, lo que permite contar con una tarifa especial en el servicio de transporte.

El trámite puede realizarse en los módulos de credencialización ubicados en Terminal Norte, Terminal Sur, Estación Juan Escutia y Estación Catedral.

Además, se exhorta a las y los estudiantes a estar atentos al inicio de cada ciclo escolar, periodo en el que deben renovar su tarjeta a fin de mantener vigente el beneficio. En el caso de los demás grupos preferenciales, la renovación se realiza una vez al año.

Para realizar el trámite las y los solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos básicos:

Los adultos mayores deben tener 60 años o más cumplidos y movilidad limitada, deben presentar su credencial vigente del DIF

En el caso de los miembros de los de pueblos originarios, llevar acta de nacimiento (copia) y comprobante de pertenencia a la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas

Los estudiantes contar con su credencial escolar vigente con foto o sello, constancia de estudios y recibo de pago de inscripción a nombre del solicitante

Contar con la Tarjeta Preferencial Bowí facilita una mejor organización de los traslados diarios, ya que permite utilizar el transporte público como una opción eficiente y accesible para la movilidad en la capital.